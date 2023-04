Miks on ehtsa talutoidu märk nii väike ja must?

Tore on, et kohalik talutoit kannab oma märki. Nii antakse teada Eestimaa Talupidajate Keskliidu kodulehel, et tunnusmärk EHTNE TALUTOIT on naturaalse, värske ja maitsva toidu sümbol, mis on sündinud Eestimaa Talupidajate Keskliidu algatusel.