Võimuliidu loojad: läbirääkimised on juba väga valusad ja aeg tiksub halastamatult

Ehkki võimukõnelusi pidavad erakonnad loodavad endiselt koalitsioonileppe 10. aprillil allkirjastada, on pinged kasvanud. „Me pole nõus sellega, et lihtsalt peenhäälestame, aga suured reformid jätame tegemata,“ on Eesti 200 asejuhi Kristina Kallase sõnul olulised asjad kokku leppimata.