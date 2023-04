Liiga vara ärganud siil võib olla hädas

Üldiselt ei tohi loomi loodusest kokku korjata, aga kui loom on su oma aias ja silmanähtavalt hädas, siis ei jää vahel midagi muud üle. Ja lumega ringi tuterdav siil on hädas küll, eriti kui on veel oodata nädala-poolteise jagu miinuskraadidega öid.