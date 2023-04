Garmen Tabor: maailm on kohati üks suur hädaorg ja jõle koht

Suure neljapäeva õhtul on Ugalas esietendus ja töötajad soovivad üksteisele edu. „Nii on see tõesti kombeks, samamoodi nagu enne esietendust põlvega tagumikku müksamine. Või siis kogunetakse, kallistatakse, hoitakse kätest kinni. Sõltub lavastajast, trupist, materjalist ja mitmest muust asjast, aga enne lavale minekut on hea oma vaimu kuidagi ühiselt kinnitada,“ selgitab Garmen Tabor.