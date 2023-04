MAALEHT UKRAINAS | Oleksandõr Izjumist: Dnipros maksti kõikidele korteriomanikele miljon välja!

65aastane Oleksandõr räägib seda tasasel emotsioonitul häälel, kuidagi eemalseisja olekuga. Talle ei meenugi täpselt, kas oli see eelmise aasta 2. või 3. märtsil, kui linna ründavad Vene väed tema kodumaja segi pommitasid.

„Nad lasid sinna pihta kõvasti suurtükkidest ja tankidest. Majaelanikud kogunesid mürsuplahvatuste eest maja keskel olevasse varjendisse. Keskmise trepikoja all keldris oli meil suurem kooskäimise ruum. Siis käis suur pauk ja maja püstak varises kokku täpselt seal, kus inimesed olid all varjul. Meil majas oli gaasküte. Gaas katkenud torudes süttis ja põles kui leeklambis. Inimesed põlesid sisse. Paljud olid puha noored. Said hukka perede kaupa,“ vangutab Oleksandõr pead ja loetleb hukkunud majakaaslaste nimesid sõrmedel, pilk ainiti korrusmaja rusudel. Sõrmedest tuleb puudus.