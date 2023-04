VIDEO | Põdra päästmine jääst on paras kunst. Kiviõli meeste jaoks oli see juba teine kord sel kevadel

Päästjate jaoks või olukord lihtsasti muutuda ka ohtlikuks. „Looma rahustada sellises olukorras pole võimalik. Oluline on päästjatel hoopis see, et nad looma jalgade ette ei jääks ja ise tema aitamisel viga ei saaks. Kui loom on kaua külmas olnud, siis ta rahuneb ise maha,“ kõneles päästja omast kogemusest.