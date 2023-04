Tähelepanekuid möödunud talvest

Seekordne talv oli aga veider, eriti saartel. Siin algas talv sarnaselt mandriga 20. novembri paiku lumesadudega. Detsembris tuli juba tõsine lumekoorem. Tekkis mure, et kui sedasi veel kuude viisi lund annab, on sellesse uppumine küll kindel. Kuid õnneks sigines hiljem sulaperioode, mis merepoolsemas Eestis maa ajuti päris puhtaks tegid. Suisa nõnda, et jaanuari lõpul roheliste muruaasade ja päikesega liikusid mõtted juba kevadele. Kuid see oli petlik.