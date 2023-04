Kuidas täiesti ohutust puugist sai üks Eesti kardetum elukas?

Terviseamet hoiatab inimesi metsas varitsevate puukide eest igal kevadel. Just oht haigestuda rasketesse, hilisemaid tüsistusi põhjustavatesse haigustesse on põhjus, miks peaks puugihammustusi vältima. See ei ole aga alati nii olnud, aastasadu elati Eestis puugihirmuta.