Munatootja Tanel Tang meenutab lahkunud Vladimir Sapožninit: ta oli väga äge kaaslane, suur tänu talle kõige eest!

Vladimir Sapožnin oli 2017. aastast Eesti suurima kodumaise munatööstuse Dava Foods Estonia AS juhatuse esimees. Aastas toodeti Dava Foodsis Eggo kaubamärgi all 72 miljonit muna, nii et Dava Foodsi munad on jõudnud pea iga eestimaalase toidulauale. Tänavu veebruaris pälvis Vladimir Sapožnin Maaeluministeeriumi hõbedase teenetemärgi pikaajalise ja pühendunud panuse eest kodumaise toidutööstuse edendamisel.