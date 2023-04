Kellest saab tänavu aasta põllumees?

„Aasta põllumehe valimise näol on tegemist põllumajanduses kõige kõrgemalt hinnatud konkursiga, mis läheb sektorile väga korda,“ tõi esile Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Lisades, et võitja valivad valdkonnaga otseselt seotud inimesed ja seda väärtuslikum see võit on.

„Ma kindlasti ootan tänavu kandideerima rohkem naisi, meie põllumajanduses on ju tegusaid naisi küll ja küll,“ innustas Maalehe peatoimetaja, kes oma sõnul on veendunud, et Eesti põllumajanduses tegutsevad väga innovaatilised inimesed. „Sellele loodan küll kinnitust saada,“ ütles Riikoja.

„„Aasta põllumehe“ konkurss populariseerib igal juhul meie valdkonna tegemisi, tõstab meedias meid nähtavale, see on tõsine tunnustus,“ tõi esile aasta põllumees 2022 Veiko Pak. Ta lisas, et selline positiivne avalik tähelepanu on põllumeestele oluline.

Aeg nõuab eeskujusid

„Meil on palju tublisid põllumehi, kes on ennast läbi aastate näidanud oma ala pühendunud ettevõtjana, ja on natuke ebaõiglane, et osa neist jääb sellest võistlusest välja,“ rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot. Lisades, et mõned on liiga tagasihoidlikud ega soovi kuidagi avalikkuse ees esile tõusta. Samas tõi põllumajandus-kaubanduskoja juhataja esile, et käesolev aeg nõuab eeskujusid.

„Praegu on toidu teema väga aktuaalne ja toidujulgeolek põllumajanduses on selline baastegevus, millega ilmtingimata peab arvestama. Seetõttu silmapaistavamad põllumehed on oma tegemistega eeskujuks teistele,“ teatas Noot. Lisades, et nii mõnigi edukas põllumees võiks oma tagasihoidlikkuse minetada ja mõelda, et aitab läbi oma ettevõtmiste tuua sektorisse rohkem avalikkuse tähelepanu ja tunnustada seeläbi kogu toidutootmisvaldkonda.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) juhatuse liikme Meelis Annuse sõnul on osalemine „Aasta põllumehe“ konkursil ühelt poolt tunnustus maaettevõtja tehtud tööle, aga teisalt on väga oluline ka eduka ettevõtja praktika jagamine, millest kõik saavad kasu.