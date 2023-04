Eksperdid selgitavad: miks on Eesti toit nii kallis?

Viimased aastad turgudel on olnud väga heitlikud: hindu on mõjutanud koroonaviirus, tarneraskused, sõda Ukrainas ja energiakriis. Hea külg kehva mängu juures on see, et toidujulgeolek ja -tootmine on hetkel rohkem fookuses kui kunagi varem. Olukord Eestis pole kiita, aga väljavaate paranemine oleneb tarbijate valikutest.