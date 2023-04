Hinnaline vürts safrankrookuselt

Paremini tuleb safrankrookuse õiteilu esile siis, kui neid istutada rühmiti kiviktaimlasse, püsilillepeenra eesäärde või rosaariumisse. Lehterja õie putkeosa on nii pikk, et õie sigimik ulatub õitsemise ajal maa alla. Alles viljumisel tõuseb see üles.