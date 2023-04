Väetise hinnad kukkusid, ent põllumehel pole kindlust: kõik teavad, et küllap tuleb ka järgmine kriis

Eelmisel aastal pöörast rallit teinud väetise hinnad on tublisti taltunud, ent üldised kulud tootmissisenditele ikkagi pigem kasvavad. Kui tavaliselt kaotab see, kes ostud kevadeks jätab, siis tänavu on asjad vastupidi ning ettevaatlikkus tõi põllumeestele lisakulutusi.