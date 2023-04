Maksukirves lööb kesk majanduslangust: kuhu see välja viib?

Vahetult enne koalitsioonileppe avaldamist ilmunud majandusprognoosid ütlesid, et kiire hinnatõus on läbi. Maksutõusude ootus võib aga tuua ajutise tarbimisbuumi, mis hindu taas kergitab.

Järgmisest aastast kerkiv käibemaks tähendab, et suuremaid hädavajalikke oste pole mõtet edasi lükata, vaid need tuleb ära teha sellel aastal. See tarkus on kiire hinnatõusu ajal kehtinud kogu aeg – kui on midagi suuremat tarvis, siis osta kohe ära, sest hiljem maksad sama asja eest rohkem.