FOTOD | Vaata, millised uued kuldsed bussid hakkavad Tartumaal ringi vurama

Kuldseid sõiduvahendeid on kokku 63. Need on keskkonnasäästlikumad, kuna sõidavad biodiisliga. Uus muudatus on ka see, et nüüd saavad maakonnaliinide kasutajad siseneda bussidesse ka ratastooli ja lapsevankriga. Puskar tõi välja, et nendega sisenemiseks on masinatel eraldi rambid. Igasse sellisesse bussi peaks mahtuma vähemalt üks ratastool ja üks lapsevanker.