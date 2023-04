Seitse valget ja kreemikat päevaliiliat, mis kindlasti Eesti aedades kasvatamist väärivad

Päevaliilia ei pirtsuta ka siis, kui algaja aednik unustab teda kasta, ta peab vastu nii põuale kui pakasele ega meelita ligi kahjureid. Iga õis püsib värske küll vaid ühe päeva, kuid selle eest on taimel õisi küllaga. Need avanevad üksteise järel, nii et õitseng kestab mitu nädalat. Looduses valget värvi päevaliiliaid ei esine. Võib-olla just sel põhjusel on puhtast valgest õievärvusest saanud eesmärk, mille poole paljud aretajad on läbi aegade püüelnud. Ühtlasi on see osutunud ka üheks keerukamaks ülesandeks. Piimakarva toon on aiakujunduses hinnas, sest peegeldab valgust, mõjudes värskelt ja jahutavalt. See muudab harmooniliseks paljud kirgaste õite kombinatsioonid ning aitab samas värve esile tõsta.