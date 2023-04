Margus Tsahkna: pidu, mida erinevad erakonnad on pidanud, täites oma katteta lubadusi, lõpeb nüüd

Kas teie kõige olulisem asi ongi see, et tuleb abieluvõrdsus, mitte aga see, kuidas inimesed hakkama saavad?

„See on täiesti vale väide,“ tõrjub Tsahkna. „Meie eesmärk on, et pidu, mida erinevad erakonnad on siin pidanud, täites oma katteta lubadusi, lõpeb nüüd. Inimestele tulebki öelda väga selgelt, et saate aru, poliitikud on siin möllanud mõnusasti. Kõik erakonnad. Aastaid. Ja see käib üle jõu. Me tahame sellist riiki, mis saab inimestele anda päriselt teenust. Päriselt toetusi, mida nad vajavad.“

Aga rahvas hakkab kannatama ju?

„Ei hakka rahvas kannatama. Väga paljud saavad tegelikult oma tuludesse juurde. Aga rahvas peab ka aru saama, et nende arvelt on siin varem palju liugu lastud. Alguses ongi raske. Me oleme võtnud jõhkralt laenu ja jõhkralt üle kulutanud. Tõehetk on valus, aga pidu on kestnud, täna toodi arve lauda ja nüüd tuleb see maksta ka.“

Tsahknast saab uue valitsuse välisminister

„Urmas Reinsalu on teinud kõva tööd ja vaatamata valitsusele on välis- ja kaitsepoliitika olnud väljaspool poliitilisi mänge. Siin tuleb tunnustada kõiki erakondi. Välisministri kohta ma lähen täiesti südamerahuga vastu võtma,“ rõõmustab ta. Ja vastab kriitikale oma kaua lõpetamata ülikooliõpingute kohta: „Olen väga palju elus õppinud, aga muu elu on peale tulnud. Kuid ma praegu ikkagi süvenen riigi valitsemisse, ei ole kahjuks aega ka lähiaastail ülikooli lõpetada.“