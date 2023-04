ARVUSTUS | Apteeker Melchior kõnnib terve filmi noateral. Aga üllatusi võinuks siiski rohkem olla

Kinodesse on jõudnud Melchiori-saaga kolmas osa, kus jätkub elu keskaegses Eestis. Linna saabunud rändnäitlejate etenduse ajal röövitakse paljaks (sõna otseses mõttes!) keegi noormees. Kähmluse käigus saadud peapõrutuse tõttu ei mäleta moormees enam, kes ta on ja miks ta siin on.