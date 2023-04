Heino Tõnismägi avaldas veerandsada aastat hiljem „Ülekohtu toimikutele“ järje

„Eilne, tänane ja homne on omavahel põhjuslikus seoses nii riikide, rahvaste kui üksikisikute seoses. Igaüks meist peab vaatama peeglisse. Mida rohkem indiviide vaatlusega hõlmatakse, seda selgemaks ja usaldusväärsemaks saab kogupilt. Ma ei jätnud raamatust kõrvale lugude keskmes olevate inimeste kannatusi, et ei kaoks mõõde,“ manitses Tõnismägi tõdemusega, et tasub koguda raamatu lugemiseks ja kirjutatu mõistmiseks jõudu.

Ta toob raamatusse kirjutatud näite kuidas Salme Noor, naiskodukaitsja Haapsalust, kes 1941. aastal arreteeriti, viskas tapivagunist välja kirja pojale: „Ela ausalt minu mälestuseks: Me ei näe teineteist vist iialgi. Sinu õnnetu ema.“ Kirja korjas üles raudteelane, kes toimetas kirja adressaadile kätte alles 12 aastat hiljem. Poeg Heino sai aastaid hiljem teada, et ema lasti maha tema sünnipäeval, mis tegi edasise päeva tähistamise võimatuks.

„Minu meelest väärib postuumselt ordenit leitnant Alfred Tiru, kes koos teiste arreteeritud ohvitseridega viidi 1941. aasta suvel Siberisse. Mees pidas päevikut, kirjutas üles jaamad, kust rong läbi sõitis. Tänu temale teame, et Eesti, Läti ja Leedu ohvitserid viidi Katõni, kus lasti maha tuhandeid Poola ohvitsere ning samast saatusest päästis neid alanud sõda. Mees kirjutas üles kõik, ka praamile laetud ohvitseride nimed. Ta sai kokku üle tuhande mehe. On ime, et see päevik ohvitseri toimiku vahel säilis. Ju NKVDlased arvasid, et seda ei loe kunagi keegi. Tiru ise maksis päeviku pidamise eest eluga, kuid tänu temale on meil oluline ajaloo allikas Eesti ohvitseride saatusest,“ vaimustus Tõnismägi leitnant Tiru tähelepanelikkusest.