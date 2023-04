Naeris | Kes kuuleb e-häält, ei kuule rahva häält

Ei maksa loota, et kuulujutud kaovad. Ikka põlvest põlve, suust suhu. Tuttav, kes kuulujuttudega kursis, rääkis ühest. Templirüütlid või mingid teised teinud kunagi uuringu, mis riigis maailmas kõige rohkem rahvale valetatakse. Algul leitud, et üks suur riik, kus valitsus lubanud rahvale paradiisi. Tööd pole vaja teha, toit kasvab puu otsas ja tuleb maa seest. Selle jutuga hakanud rahvast valitsema mingid tähtsad ninad, kes kinnitasid, et nemad on valitsejateks loodud. Rahvas jäi nälga, oligarhid rikastusid. Rahvast peteti lubadustega.