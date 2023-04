Vana hea invasiiv siniliilia: lausa imekspandav on selle võõrliigi elujõud ja nobe paljunemine

Silladel on kalduvus levikuala täielikult üle võtta.

Seejuures ei arvakski, et siniliilia on päris meie oma kodumaine taim. Kui metsistunud lumikelluke näib üsna hästi meie põhjamaisesse loodusesse sobivat, siis siniliiliaga on teine lugu. Ülikirgas sinine värv kuulutab juba kaugelt midagi muud.