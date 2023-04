Meie oma tippteadlane! Professor Ülo Niinemets põrutas mainekas edetabelis ajaloo kõrgeimale kohale

Professor ütles, et praeguseks eduks rajas teed kumulatiivne ja järjepidev tegevus. „See kõrge koht ei sõltu ühest avastusest. Alustasime omal ajal joonlaua ja kaaluga, aparatuuri oli vähe, aga see eest oli aega mõelda ja võimalusi end palju välismaal täiendada. Nüüd on meie labor laialdaselt tuntud, meil on suur koostööpartnerite võrgustik ja siinne mõõteaparatuur on üks maailma parimatest. Siia tahetakse tööle ning õppima tulla, sest me teadustöö on sageli väga tulemuslik,“ kirjeldas Ülo Niinemets oma arenguteed teadlasena.