Ramadaan toob moslemite lauale erilised toidud

Arvatakse, et ramadaani ajal on põrgu väravad suletud ja taeva väravad avatud ning see on mõtiskluste ja jumalike ilmutuste aeg, mille eesmärk on saada jumalale lähemale. Seetõttu tuleb loobuda maistest rõõmudest. See on ka perede ja lähedaste kokkusaamise aeg.