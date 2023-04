Seninägematu tehnikaparaad Maamessil

„See mess on nii suur ja masinad ka suured, et paljud on oma traktorid või muud seadmed juba nädal enne messi algust kohale toonud või siis sätivad oma väljapanekuid üles,“ iseloomustas Maamessi kommunikatsioonijuht Henrik Urbel läinud reedel aina kirjumaks muutuvat pilti.

Seitse päeva enne messi algust sõitis näituseplatsile ja võttis esimesena oma koha sisse tuttuus teraviljakombain Deutz-Fahr 9306 TS, mis on ka üks messi naelu. Sel moel tõstetakse esile eriti innovaatilisi tooteid, tehnoloogiaid või masinaid. Ühtekokku on seekord eri valdkondade peale 16 messinaela.

Maamess 2023 20.–22. aprillini Tartu Näituste messikeskuses. 424 eksponaati. Osalejad kaheksast riigist. Messi raames toimub ka raiespordi-MM. Pileti hind 10 ja 15 eurot, perepilet 35 eurot.

„Ma pole ammu kombainiga sõitnud, oli natuke harjutada vaja, seepärast tulin varakult kohale ja oli hea rahulik platsile sõita,“ tunnistas Valdek Küppas, kes Baltemi hingekirjas olles on ühtlasi Deutz-Fahri Baltikumi tootejuht.

Konkurents kasvab

Muide, Küppas on ka ise neli hooaega kombainer olnud. Ta oli 18aastane, kui esimest korda kombainerina töötas. See oli aastal 1981 ja masinaks oli siis Niva. Kuigi kombainid on selle ajaga palju muutunud, siis põhiolemus on neil sama. Seega mees teab, mis kombaini sees toimub.

Mis siis teeb selle 7,5meetrise Bisco heedriga kombaini uudseks ja messinaela vääriliseks? Ühtpidi kas või see, et Maamessil on küll Deutz-Fahri brändi varemalt esindanud mitu firmat, aga keegi neist pole lisaks traktoritele toonud kombaini messile. Tegu on esimese lintidega Deutz-Fahri teraviljakombainiga Eestis. Üleüldse on Eestis praegu selle firma kombaine üle kümne, kuid uuemaid on vähe.

„Üks sama marki uus kombain on meil Võrumaale müüdud, aga too on ratastega, messil on väljas lintidega variant,“ rääkis Küppas. „Kui heedri laius läheb üle kaheksa meetri, on lintidega masina töö üldiselt stabiilsem, teisest küljest aga, kui on pehmed põllud, on lintidega kombainid ainsad, mis siis seal liiguvad.“

Tuttuus hiiglane on mõeldud demokombainiks ja seda ei müüda enne, kui vähemalt kümme demoüritust Eestimaa eri paigus tehtud.