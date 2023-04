Vallavanem: „No mis regionaalpoliitika on rahvale uute maksudega kaelatormamine!“

„Jutt, et see muudab majanduslikult vallad tugevaks ja otsustusvõimeliseks, kõlab populistlikult ja demagoogiliselt,“ nendib Karu. „Et pange oma rahvale maksud peale, siis saab vald rikkaks! Võib-olla turismimaks tundubki mõistlik – saared saavad neid praamide pealt korjama hakata ja võtta see maks turistidelt, kel ongi plaanis raha kulutada. Aga oma inimestele panna mingi maks lisaks ajal, kui riik ise plaanib samuti uusi makse, ja kui siis paralleelselt ka maamaks tõuseb – see pole küll mingi regionaalpoliitika. Et nüüd me lubame teil oma rahvale makse peale panna. Meile antakse ainult kohustusi juurde, aga see rahake, mis tuleb, ei kataks neid kuidagi ära.“