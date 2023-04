Kui eelmise aasta mustasõstrasaak kesiseks jäi ja põõsaste lehed olid moondunud, võib arvata, et põõsaid kahjustab sõstra-pahklest (Eriophyes ribis). Enne pungade puhkemist on kõige õigem aeg põõsad üle vaadata, sest haigustunnustega pungade eemaldamine on parim võimalus kahjurist vabanemiseks.