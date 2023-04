Minister ja ministeerium on see, kes tegeleb tõsiasjaga, et Eestit on üles ehitatud 30 aastat, aga regionaalne ebavõrdsus on selle ajaga ainult suurenenud. Me võiksime planeerida kosmeetilisemaid muudatusi, tegelikult me tahaksime teha põhimõttelisemaid asju.