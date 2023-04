Põder suri jahimehe silme all ilma ühegi kuulihaavata. „Sain aru, et juhtunud on mingi täielik jama“

„Sain aru, et juhtunud on mingi täielik jama,“ kirjeldas juhtunut jahimees ja metsaomanik Taavi Ehrpais, kellele selle sündmuse tunnistaja seejärel helistas. Ta tõttas ka ise sündmuspaigale ja tõdes, et loom on surnud, kuid tema kehas polnud ühtegi kuuliauku.