Noorte tantsupeo piletid on juba otsakorral, ka lauluväljak võib täis saada

„Tantsupeole on veel pileteid saadaval valdavalt otsasektorites, aga kuna sel korral on esimest korda tantsustaadionile kavandatud ka suur ekraan, on elamus kogu etendusest ja tantsumustritest kindlasti kõigile tagatud,“ lohutab Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse teabejuht Sten Weidebaum.