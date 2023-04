Väiketootjad üllatavad Maamessil kanepitee, biolagunevate teekottide ja kaselehešokolaadiga

Ly Johansen tõi Maamessile teesegud, mis on pakendatud biolagunevatesse teekotikestesse.

Ly Johansen valmistab Hiiu Gourmet kaubamärgi all kaunis ümmarguses plekk-karbis teesegusid. Igas karbis on neli sort, mis omakorda sisaldavad mitut taime ja külmkuivatatud marju, mis on pärit Hiiumaa metsadest. „Me oskame metsast teetaimi veel korjata küll!“ oli ta väga täis