Seadus lubab omavalitsustel kehtestada igasuguseid põnevaid makse

Üks osa omavalitsuste finantsautonoomia suurendamisest on uue rahandusministri Märt Võrklaeva sõnul see, et omavalitsustel lubatakse otsustada, kas kaotada oma territooriumil kodualuse maa maksuvabastus ning tõsta maamaksu rohkem kui seni lubatud 10% aastas.