Maamess tõestab: üha rohkem tehnikat läheb edumeelselt üle akutoitele

Akutehnoloogia areneb ja sedamööda saab võimalikuks akult käitada ka selliseid jõuallikaid, mis on mõeldud arendama suurt võimsust. See kehtib näiteks puiduhakke tootmise või kändude juurimise puhul – mõlema töö jaoks on nüüd olemas või kohe-kohe turule tulemas ka akutoitega seadmed.