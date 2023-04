„Kaablid ja nende ümbrised sisaldavad näiteks tsinki, mangaani, vaske ja väävlit - kõik taimedele väga vajalikud mikroelemendid,“ selgitas Nagel. Ta rääkis, et kui kaableid vahetatakse, jäävad vanad kaablid üle. Tracegrow töötab need siis ümber, sulatab jne, kuni järele jääb päris kange mikroelementide segu. See on müügiesindaja sõnul madala süsinikuheitega ringmajanduse toode, mis lisatakse väetamisel paagisegusse ning pritsitakse põllule, et viljad saaksid vajalikke toitaineid. Lisaväävlit vajavad kõik teraviljad, ent ka teistest elementidest, nagu tsink, mangaan ja vask, on paljudel põldudel puudu.