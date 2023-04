Tõik, kui palju nn universaalse postiteenuse hinnad Omnivas alates 10. maist tõusevad, teeb ta nukraks: „Meie paki hinnad muutuvad vist maailma kallimateks. Loomulikult mõjub see mikroettevõtjale – nagu minu äri – halvasti, sest näiteks USA ja Ühendkuningriigi kliendid, keda on enamuses, eelistavad sellise hinnatõusu tõttu kindlasti rohkem oma riigi poodidest kaupa osta kui minu poest, kus postikulu hakkab ulatuma paarikümne euro kanti ja samas tarneaeg on endiselt hämaravõitu.“