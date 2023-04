PUIDUHINDADE GRAAFIKUD | Suvel võib tulla koguni hinnalangus

Okaspuupalkide hinnad möödunud kuul ei muutunud. Kas see tähendab stabiliseerumise faasi või on oodata koguni hindade langust suvel, näitab aeg. Igal juhul kolme kuu taguse ajaga võrreldes on aprilli hinnad veel selgelt plussis. Männipalk on kallinenud 7,6%, männipeenpalk 6,2%, kuusepalk 5,1% ja kuusepeenpalk 11,1%.