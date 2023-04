Nende seaduste järgi elati aastasadu, see oli aeg, kui veel puud süsinikdioksiidi sidusid ja raiutud puidust sai teha ainult Estonia klavereid ning muid igikestvaid tooteid. Linnud laulsid nii kõvasti, et keskeas inimestel kaugele arenenud kuulmiskahjustused silmanägemise viisid. Loodus pakatas mitmekesisusest nii, et liigid üksteise kõrvale vaid tänu sellele ära mahtusid, et mets kasvas kahel korrusel; kraaviservadel, Hiiumaal ja Alutagusel isegi kolmel korrusel.