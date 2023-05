„See kõik on nii ebaõiglane – maainimestele, kel elu niigi keeruline, ei võimaldata isegi normaalset teed,“ on Peipsiääre vallas otse Kallaste–Kokora kruusatee ääres elav Eve lootust kaotamas, et see riigitee ükskord ometi tolmuvaba katte saaks.