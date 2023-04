VÄINO AREN | „Õnne 13“ kaotas Krissu, eesti kultuur läbi ja lõhki teatrimehe

Süda valutab. Neid eeskujuks olevaid isiksusi, keda saab nimetada inimeseks ühest meie ajaga kõrvuti käivast parvest, jääb üha vähemaks. Tean, et uued tulevad asemele ja parv liigub edasi. Selline on elu. Aga alati, kui keegi taolistest kaob, siis mõtled, et miks ma ... miks me ometi ei küsinud... See ilmselt on enamasti elu paratamatus.