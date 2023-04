„Ma mõistan, et suurt summat pole 1400eurose palgaga võimalik kõrvale pannagi. Samas 50 eurot igas kuus ikka leiaks. Oleme sellest emaga rääkinud, aga tema sõnul pole suurel säästmisel või investeerimisel mõtet, kui näiteks sõda tuleb. Minu pärimisele, et kuidas sa siis tulevikus ära elad, kui sõda ei tule, vastab ta naljatledes, et äkki ta üldse ei elagi pensionieani. Sellele on üsna keeruline mõistlikult vastu argumenteerida,“ ohkab Katriin.