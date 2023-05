Keeduvorsti aeg on ümber – maailma parim kartulisalat ei sisalda grammigi liha!

Sattusin kord nägema Jamie Oliveri videot, kus ta peale kartuli väga muud sinna salatisse ei pannudki. See tundus juba veidi liig. Mõtlesin, kas annaks leida äkki mingi kompromiss. Et saada üheks eurooplastega, kuid jääda siiski eestlaseks edasi. See on täitsa võimalik, kui armsale kodusele keedukartulile ja majoneesile lisada veidi vahemerelist särtsu.