Silmade kuivust saab leevendada, kahjuks aga mitte ravida

Silma pinda katab kolm komponenti. Limakiht on silmale kõige lähemal olev kiht, mis täidab nii-öelda määrdefunktsiooni. Seda katab veekiht, mida toodab pisaranääre ning see moodustab suurema osa pisarakilest. Kõige peal on lipiid- ehk õlikiht, mis takistab pisaravedeliku aurustumist. Kui üks nendest komponentidest on tasakaalust väljas, ei saa silma sarvkest piisavalt niisutust ning tekivadki kuiva silma sümptomid.