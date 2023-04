Töötukassa andmeil on Tallinkil plaanis Eestis koondada kuni 407 inimest. Tallinki teate järgi on tegu meretöötajatega teenindava personali hulgast, kelle tööandjaks on tütarettevõte Hansaliini OÜ ja väiksem koondamine seisab ees ka Eesti lipu all sõitvate Tallinki laevade tehniliste töötajate seas. Lõplik lahkujate hulk selgub sügiseks. Lätis kaotab töö 100 inimest.