Lihatöösturid: kodumaist sealiha suvel kõigile ei jätku, olukord Euroopas on ülisegane. Grillite importkaupa!

Eelmisel nädalal peetud toiduainetööstuse aastakonverentsil tõi Eesti Toiduliidu volikogu esimees Veljo Ipits esile, et toidutööstuste müügitulu on küll kasvanud, kuid veelgi rohkem on suurenenud tootjate kulud, mille tõttu on kogu sektori kasum vähenenud.