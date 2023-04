JUBA JÄLLE | Uus koroonavariant toob kaasa seninägematu sümptomi

Arcturus avastati esmakordselt Indias ning see on seni teadaolevalt levinud rohkem kui 30 riigis, kirjutab Healthline. Suur osa juhtudest on avastatud Suurbritannias ja USAs. Ekspertide sõnul on uus alamvariant neile huvipakkuv ning uurimise all, kuid ilmselt pole tavapärasest suuremat põhjust muretsemiseks.