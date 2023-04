Rootsi kuningas istutab Eesti Maaülikooli metsamaja juurde kuningamänni järglase

„On suur au, et kuningas Tartut külastades viimaks maaülikooli tuleb. Olime väga rõõmsad, kui presidendi kantselei tundis huvi, kas saame kõrgeid külalisi võõrustada ja muidugi võtsime ettepaneku vastu. Saime aru, et kuningas tunneb metsanduse vastu huvi ja metsade hea käekäik on nii Eesti kui Rootsi ühine mure,“ ütles EMÜ kommunikatsioonijuht Kristina Kurm.