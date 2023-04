HÄDA KORMORANIDEGA | Munade õlitamise vaidlus jätkub ringkonnakohtus

Ühingu linnukaitse spetsialist Liis Keerberg selgitab, et ornitoloogid pole rahul kahe asjaga: tegemata on värsked uuringud, mida täpselt kormoran sööb ja millist majanduslikku kahju põhjustab, ning on arusaamatu, miks tuleb mune õlitada kaitsealadel. „Laide, kus kormoranid pesitsevad, on ka mujal ja oleks pidanud tegema põhjalikuma analüüsi. Kas tõesti on vaja minna sihtkaitsevöönditesse, et seda küsimust lahendada – meie arvates ei ole see õige,“ selgitab ta.