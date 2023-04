Madis Kallas: pean mustkattega teid väga oluliseks, aga riigi võimaluste juures tuleb neid loodetust vähem

Tänavu on arv veelgi väiksem – tolmuvaba katte saab vaid kolm teed kogupikkusega 18 km, mida on üle 18 korra vähem kui tunamullu. Maainimestele antud lubadusest palju alles pole jäänud.

„Regionaalpoliitika vaatest on ühendused üks tähtsamaid aspekte – tolmuvabad teed, elektriühenduste kindlus, kiire internet, postiteenuste kättesaadavus jne. Seega mina pean mustkattega teid väga oluliseks ja olen seda rõhutanud juba aastaid. Elan ise maal ja olen maal ka üles kasvanud, nii et tean, kui olulised on heas seisus ja läbitavad teed kõigi maainimeste jaoks,“ rääkis ta.

„Loodav regionaalministeerium seisab kindlasti selle eest, et mustkattega teede ehitus jätkuks. Riigi praeguste rahaliste võimaluste juures tulevad selleks eraldatud summad kindlasti väiksemad loodetust, aga nii on see olnud ka eelnenud 30 aastat. On olnud aastaid, kus mustkatte alla on saanud väga suures mahus teid, ja kahjuks on ka vastupidiste näidetega aastaid,“ selgitas Kallas.