Ma pelgasin, et ärevust on rohkem, aga tegelikult on läinud väga hästi. Olen saanud rahulikult inimestega tutvuda, komandodes käia ja omavalitsustega kontakti luua. Suurt rõõmu tunnen sellest, et jõuan viie minutiga tööle sõita ja 20 minutiga jalutada. Ning kuigi territoorium on tegelikult suurem, tundub siin kõik kuidagi kompaktsem. Ilmselt aitab sisse elada ka see, et paljud kolleegid on tuttavad. Tulin päästeametisse tööle 15 aastat tagasi, alustasin tuleohutusjärelevalves ja kuni tänavu aprillini oligi järelevalve minu maailm.