Hea intervjuu mõjub värskelt ka 30 aastat hiljem

On väga hea, et Eestis eksisteerib ajaleheintervjuu ikka veel ning on kolinud isegi veebiformaatidesse üsna sarnasel kujul üle. Ja need Marianne tehtud usutlused, mille toimumisega on ajaline distants juba soliidne, kõnelevad üsna lähedases keeles, samasuguste vahenditega nagu paljud tänagi loetavad ja värsked intervjuud. Muidugi, neid inimesi kas enam pole või on vahepealne aeg neid kõvasti muutnud.