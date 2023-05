Miks eelistavad üle 155 000 eestimaalase Coop Panka?

Coop Pangal on kokku 15 kontorit 12 Eesti linnas, mis on kõigile avatud esmaspäevast reedeni. Lisaks asub Lõuna-Eesti piirkonnas mitmeid Coopi kaupluseid, mille juures on avatud Coop Panga pangapunkt.

„Sularaha saavad Coop Panga kliendid kõige mugavamalt välja võtta ja arvele panna kõigis 320-s Coopi kaupluse kassas üle eesti ja seda ilma teenustasuta. Lisaks sellele saavad Coop Panga kliendid sularaha tasuta välja võtta ka kõigi teiste pankade pangautomaatidest üle Eesti ja üle Euroopa, olenemata sellest, millise firma logo pangaautomaati ehib,“ sõnas Promvalds.

Alates 55. eluaastast saab arveldada tasuta

Coop Panga kõige populaarsem arvelduspakett Rahn on kuni 27-aastastele ja üle 55-aastastele ilma kuutasuta ning selles saab kasutada kõiki olulisemaid igapäevapanganduse teenuseid täiesti tasuta.

Teine populaarne Coop Panga arvelduspakett on Rändrahn, sest selle arvelduspaketi omanikud teenivad pangakontol olevalt rahalt 1% intressi aastas. Näiteks kui keskmiselt seisab aastaringi arvelduskontol ligi 5000 eurot, maksab Coop Pank selle eest aasta jooksul konto omanikule kokku ligi 50 eurot. Intressi arvestus käib päevajäägi alusel ja intress makstakse välja kord kuus. Selle suur eelis on see, et kontol seisev raha on selle omanikule alati kättesaadav ja kasutatav.

Soodsate hindade ja sularaha hea kättesaadavuse kõrval hindab Promvalds Coop Panga puhul ka eestimaisust. „Seda ütlevad ka paljud meie kliendid, et nad eelistavad suurte ja välismaiste pankade asemel Coop Panka just sellepärast, et see kuulub Eesti inimestele. See on pank, kus otsuseid langetavad kohalikud ja ka investeeringud ning kasum suunatakse Eesti arenguks.“